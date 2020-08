Coronavirus au Brésil : Le Christ Rédempteur rouvre au public à Rio de Janeiro — 20 Minutes

Les principaux lieux touristiques de Rio de Janeiro (Brésil) ont rouvert au public samedi. Après cinq mois de fermeture à cause de la crise sanitaire du coronavirus, le Christ Rédempteur de la ville brésilienne est donc de nouveau accessible aux visiteurs.

« La réouverture du Christ symbolise la réouverture du Brésil au tourisme », a déclaré le ministre de l’Environnement, Ricardo Salles, lors de l’inauguration du monument. Les visiteurs devront porter un masque, garder une distance de deux mètres entre eux et ne seront pas autorisés à s’allonger sur le sol, une pratique courante pour les visiteurs recherchant le meilleur angle pour prendre le monument en photo.

Plus de 14.500 morts du Covid-19 au Brésil

Situé au sommet de la colline de Corcovado (710 m au-dessus du niveau de la mer), le Christ Rédempteur offre une vue panoramique sur la ville. Les visites avaient été suspendues en mars avec la mise en place des mesures de distanciation physique pour freiner la propagation du virus.

Le téléphérique de la montagne Pao d’A’ucar, qui offre une vue panoramique d’un autre point de la ville, l’aquarium AquaRio et la roue géante Rio Star ont également rouvert ce samedi. L’État de Rio, qui compte 17 millions d’habitants, a enregistré plus de 14.500 morts et près de 190.000 infections au Covid-19.