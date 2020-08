L'ex roi Juan Carlos en Espagne en 2014. — Andres Kudacki/AP/SIPA

L’ancien roi d’Espagne Juan Carlos, 82 ans se trouve actuellement aux Emirats arabes unis, a confirmé ce lundi la maison royale : « Il s’est rendu aux Emirats Arabes Unis le 3 août et y reste », sans que le porte-parole n’apporte beaucoup plus de précision.

Soupçonné de corruption et sous le coup d’une enquête de la Cour suprême, l’ancien souverain avait annoncé sa décision de fuir son pays natal le 3 août. « Guidé à présent par la conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, à leurs institutions, et à toi en tant que Roi, je t’informe de ma décision réfléchie de m’exiler, en cette période, en dehors de l’Espagne​ », avait-il écrit à son fils (et actuel roi du pays).

Depuis, de nombreuses théories courraient sur son choix de destination, les dernières rumeurs l’envoyant notamment en République dominicaine, qui avait démenti.