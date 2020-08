Joe Biden et Kamala Harris, le 12 août 2020. — Carolyn Kaster/AP/SIPA

Coronavirus oblige, les démocrates sont obligés de s’adapter en perspective de l’élection présidentielle américaine de novembre. Progressistes et modérés, ils veulent présenter un front uni lors d’une convention virtuelle inédite qui s’ouvre ce lundi pour lancer officiellement la candidature de Joe Biden à la Maison-Blanche.

Une ambiance habituellement survoltée

Dans une décision sans précédent, les démocrates ont annoncé début août qu’à cause de « l’aggravation de la pandémie », aucun intervenant ne viendrait parler en personne à la convention qui s’ouvre officiellement à Milwaukee, dans l’Etat-clé du Wisconsin, jusqu’à jeudi. Oubliée l’ambiance traditionnelle de ces grands-messes politiques qui marquent tous les quatre ans le coup d’envoi officiel de la campagne, attirant des milliers de membres survoltés des deux partis. Dans cette ville en bord du lac Michigan, le Wisconsin Center ne devrait accueillir qu’une activité très réduite.

Au dernier soir, jeudi, « Joe Biden parlera de sa vision pour rassembler l’Amérique afin de nous faire sortir du chaos constant et de la crise », ont annoncé les démocrates. Le vétéran de la politique, sénateur pendant plus de 35 ans, acceptera alors officiellement sa nomination pour défier Donald Trump. Le discours de la candidate à la vice-présidence tout nouvellement désignée, Kamala Harris, sera aussi très attendu mercredi. Tous deux s’exprimeront depuis Wilmington, dans le Delaware, où réside l’ancien vice-président.

Signe de leur grande popularité chez les démocrates, Barack et Michelle Obama partageront la tête d’affiche (mercredi et lundi) avec les Biden. Enseignante, l’épouse du candidat, Jill Biden, 69 ans, sera l’invitée d’honneur mardi. Grand rival de Joe Biden dans la primaire, le sénateur indépendant Bernie Sanders fera un discours lundi soir et la jeune star du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, aura droit à… une minute mardi. Egalement au calendrier : l’ancien président Bill Clinton (mardi) et Hillary Clinton (mercredi).

Entrecoupés de concerts, les grands discours auront lieu dans la soirée. Les journées seront rythmées par des réunions en ligne de membres du parti.

Un Etat clé en 2016

Les démocrates n’ont pas choisi le Wisconsin au hasard : Donald Trump avait créé la surprise en remportant en 2016 cet Etat avec une très courte avance, lui ouvrant les portes, avec d’autres victoires sur le fil dans des Etats du Midwest, de la Maison-Blanche. Beaucoup de « Wisconsinites » démocrates déplorent encore que Hillary Clinton n’y ait pas fait campagne. Donald Trump s’est d’ailleurs saisi de l’annonce que la convention serait uniquement virtuelle pour affirmer que les démocrates « ignor (ai) ent encore une fois les gens merveilleux du Wisconsin ».

Dans un pied de nez évident, le président républicain viendra prononcer lundi un discours, en personne, à Oshkosh, au nord de Milwaukee. Donald Trump ne devrait cependant pas non plus se rendre à la convention républicaine, prévue du 24 au 27 août.