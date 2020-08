Manifestation à Madrid contre le port du masque, le 16 août 2020. — Press South/Sipa USA/SIPA

Si officiellement les participants se sont rassemblés pour défendre leur liberté, la manifestation dimanche à Madrid avait plus des allures d’un rassemblement de complotistes. Aux cris de « Liberté ! » et sous des pancartes proclamant entre autres « Le virus n’existe pas » ou « Le masque tue », des centaines de personnes ont défilé pour protester contre le port obligatoire du masque et d’autres restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

« Que des mensonges »

La foule, mobilisée par les réseaux sociaux, s’est rassemblée sous le drapeau espagnol géant qui décore la place Colon, dans le centre de la capitale. Pilar Martin, une femme au foyer de 58 ans originaire de Saragosse a déclaré être venue manifester parce qu’elle pensait que les gouvernements du monde entier exagèrent les chiffres des personnes infectées afin de restreindre les libertés publiques. « Ils nous forcent à porter les masques, ils veulent nous confiner. Ce ne sont que des mensonges », a-t-elle déclaré.

De nombreux manifestants ne portaient pas de masques, bien que ce soit obligatoire en public en Espagne. Le port du masque a été d’abord imposé début mai dans les transports en commun puis a été élargi dans un pays où le nombre de mort approche les 29.000.

Cette manifestation intervient deux jours après que le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions, dont la fermeture des discothèques et l’interdiction de fumer là où il est impossible de se tenir à moins de deux mètres les uns des autres.