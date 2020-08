Onze personnes - dix civils et un policier - ont été tuées et une dizaine blessées ce dimanche dans l’attaque d’un hôtel de Mogadiscio fréquenté par des responsables gouvernementaux, a indiqué un responsable de sécurité du gouvernement somalien. L'attaque serait l'oeuvre de jihadistes somaliens shebab.

Il a fallu quatre heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'hôtel Elite, un établissement de la plage du Lido fréquenté par les dirigeants somaliens que cinq jihadistes ont pris d'assaut en début de soirée, a indiqué à l'AFP Ismael Mukhtaar Omar, un porte-parole du ministère de l'Information.

« Dix personnes sont mortes, ainsi que cinq assaillants et un policier des forces spéciales somaliennes », a-t-il ajouté.

« Il y a eu l’explosion d’une voiture piégée ciblant l’hôtel Elite sur la plage du Lido » et « il y a des coups de feu importants à l’intérieur de l’hôtel », avait auparavant déclaré Adan Ibrahim, officier de police dans la zone.

Suspected Al-Shabab fighters are reportedly attack Elite Hotel, near Lido Beach in Mogadishu, Somalia.

They are fighting inside the Hotel.

Stay low!



🇸🇴 Somalie : Attaque dun commando d al shabab en cours à l'hôtel Elite de la plage du Lido à Mogadisciopic.twitter.com/yfeZE9fQY5