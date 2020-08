Alors que l’Iran jubile, Donald Trump l’a mauvaise. La république islamique a crié victoire samedi, après le rejet à une écrasante majorité par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution américaine visant à prolonger l’embargo sur les armes en Iran.

Le premier effet boomerang de cette décision ne s’est pas fait attendre : le président américain a affirmé samedi qu’il ne participerait « probablement pas » au sommet des cinq membres permanents du Conseil de sécurité avec l’Iran proposé par Vladimir Poutine. « Je pense que nous allons attendre jusqu’après l’élection », a affirmé Donald Trump, interrogé sur son éventuelle venue.

Il faut dire que c’est une véritable humiliation pour Washington. Seuls deux des quinze membres du Conseil ont voté vendredi pour la résolution, mettant en exergue les divisions entre les Etats-Unis et ses alliés européens. Téhéran en a donc profité pour railler Washington pour son incapacité à obtenir plus qu’une seule voix de soutien, celle de la République dominicaine. Les alliés européens de Washington se sont tous abstenus.

The int'l community, once again & w/ a clear voice, rejected the US reckless & futile attempt to undermine the #UNSC credibility. The #American_regime should take a listen from its total failures & stop shaming itself at UN, otherwise it will get isolated, even more than now. pic.twitter.com/mGjJfy8O9o