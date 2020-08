L’affaire Edward Snowden pourrait connaître un nouveau rebondissement. Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu’il allait « jeter un œil très sérieusement » sur une possible grâce de l’ancien employé du renseignement américain inculpé pour espionnage.

Q: "Do you want to give Edward Snowden a pardon and bring him back?"



President Trump: "I'm going to look at it." pic.twitter.com/Lb75QVaGVb