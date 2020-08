Michael Cawley, ici en 2008 du temps où il était cadre de Ryanair, n'a pas vraiment donné le bon exemple. — SHAUN CURRY / AFP

Le président de l’agence chargée de promouvoir le tourisme en Irlande a démissionné samedi après des révélations sur ses vacances passées en Italie en dépit des appels à privilégier les voyages à l’intérieur du pays en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué, la ministre du Tourisme Catherine Martin a annoncé avoir accepté la démission présentée par Michael Cawley, président de l’agence Failte Ireland, se disant « déçue » et estimant sa position « intenable ».

Le séjour en Italie de cet ancien cadre de Ryanair avait été révélé peu avant par le journal The Independent.

Eviter les voyages non-essentiels

« En signe de solidarité avec le secteur et pour aider le pays à rouvrir les écoles en toute sécurité, le gouvernement et mon ministère en particulier ont encouragé la population à passer leurs vacances en Irlande cette année », a expliqué la ministre. « Bien que l’Italie se trouve sur liste verte, ce qui signifie que les personnes en revenant n’ont pas à limiter leurs mouvements, le gouvernement a appelé la population à éviter tous les voyages non essentiels. De nombreux concitoyens et résidents ont suivi cette consigne », a-t-elle poursuivi.

Au total, 1.774 personnes contaminées au Covid-19 sont mortes en Irlande, pour 26.995 cas recensés. Confrontée récemment à une recrudescence des contaminations, l’Irlande a repoussé les dernières étapes du strict confinement imposé en mars. Trois comtés représentant plus de 300.000 personnes ont été partiellement reconfinés début août.