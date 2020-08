La poste américaine a envoyé des lettres à la plupart des Etats du pays pour prévenir que des millions de bulletins de vote envoyés par courrier pour l'élection présidentielle de novembre pourraient ne pas arriver à temps pour être comptés, ont rapporté des médias américains. Les lettres, datées du 29 juillet et envoyées à des responsables électoraux de 46 Etats et de la capitale, Washington, expliquent que même si les électeurs respectent les délais impartis dans leur juridiction, l’US Postal Service (USPS) ne pourrait pas garantir la livraison à temps, selon le quotidien Washington Post vendredi.

Un nombre sans précédent de votes par correspondance est attendu pour l’élection présidentielle du 3 novembre, en raison notamment de la pandémie de coronavirus. A la traîne dans les sondages pour rester à la Maison Blanche, Donald Trump a lancé une campagne de dénigrement contre le vote par correspondance, dont il craint qu’il ne favorise son opposant démocrate Joe Biden​. « Les démocrates savent que l’élection de 2020 sera un bazar frauduleux. Nous ne saurons peut-être jamais qui a gagné ! », a-t-il encore tweeté samedi matin.

The Democrats know the 2020 Election will be a fraudulent mess. Will maybe never know who won! https://t.co/tEWKJ5NcUj

Le milliardaire républicain a reconnu ouvertement cette semaine que restreindre l’action de l’US Postal Service, y compris en limitant ses ressources avant l’élection, aurait un impact sur les démarches de vote par correspondance. Il a répété à plusieurs reprises que le vote par correspondance pouvait mener à une fraude électorale à grande échelle, une affirmation sans fondement.

Barack Obama a critiqué les « tentatives pour saper l’élection » de son successeur, affirmant sur Twitter vendredi que le gouvernement actuel était « plus préoccupé par la suppression des votes que par celle d’un virus ».

Everyone depends on the USPS. Seniors for their Social Security, veterans for their prescriptions, small businesses trying to keep their doors open. They can't be collateral damage for an administration more concerned with suppressing the vote than suppressing a virus.