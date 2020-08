Inoculer le coronavirus à des volontaires pour tester la fiabilité d'un vaccin pourrait permettre de gagner du temps mais présente de sérieux risques. — /SIPA

Un institut de recherche fédéral américain a annoncé vendredi développer une souche du nouveau coronavirus pour, peut-être un jour, être délibérément injectée à des volontaires afin de vérifier si des vaccins expérimentaux sont efficaces. L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dirigé par le docteur Anthony Fauci, a déclaré avoir « commencé un projet de fabrication d’une souche qui pourrait être utilisée pour développer un modèle d’infection expérimentale humaine, si nécessaire ».

Dans un essai clinique normal, des volontaires reçoivent un vaccin expérimental ou un placebo, et sont suivis pendant des mois ou des années afin de voir s’ils sont contaminés naturellement par le virus en circulation. Cela prend du temps, et des experts proposent depuis le début de la pandémie de Covid-19 une voie plus rapide, déjà utilisée pour la grippe, le paludisme, la fièvre typhoïde, la dengue et le choléra : injecter le vaccin expérimental, puis le coronavirus. Le groupe 1DaySooner milite notamment pour cette méthode.

Pas avant la fin de l'année

Mais contrairement aux maladies ci-dessus, les médecins savent encore peu traiter les malades du Covid-19, ce qui rend ces expérimentations dangereuses. L’institut n’a pas pris de décision, et ne devrait le faire qu’à la fin de l’année, quand les résultats des essais cliniques de dernière phase pour trois projets avancés de vaccins contre le coronavirus (AstraZeneca, Moderna, Pfizer) devraient être connus.

David Diemert, directeur de l’unité menant les essais vaccinaux à l’université George Washington, et notamment l’essai du vaccin de Moderna à Washington, a affirmé à l’AFP être opposé ce type d’expérimentations pour le Covid-19. « Nos connaissances sont limitées, explique le médecin. Nous n’avons pas de traitement garantissant qu’on pourra guérir quelqu’un qui tomberait gravement malade. »