Les présidents biélorusse et russe entretiennent de bonnes relations. — MAXIM MALINOVSKY / AFP

Des milliers de manifestants se rassemblent à nouveau ce samedi à Minsk dans la foulée d’une mobilisation croissante contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, qui s’est entretenu avec son homologue et allié Vladimir Poutine pour évoquer la situation. En début d’après-midi, des milliers de personnes convergeaient vers la station de métro Pouchkinskaïa, à l’ouest de la capitale, pour rendre hommage à un homme ayant trouvé la mort à proximité lors d’une manifestation lundi dernier.

La principale candidate de l’opposition à la présidentielle, Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie, avait appelé à des rassemblements pacifiques samedi et dimanche à travers le pays. « Je suis venu pour protester contre cette injustice incarnée ici », témoigne Viktor, 42 ans, présent à l’hommage.

« Non à la violence ! », « Vive la Biélorussie », scandaient les contestataires, portant des fleurs ou faisant le « V » de la victoire, a constaté un journaliste de l’AFP. Parallèlement, entre 500 et 700 personnes se sont réunies en silence avec la famille du défunt autour de son cercueil, exposé dans un autre quartier de Minsk.

Une entretien téléphonique avec son allié russe ce samedi

De son côté, le président Loukachenko a discuté dans la journée par téléphone des événements en cours avec Vladimir Poutine, a indiqué l’agence d’Etat Belta.

Quelques minutes avant cet appel, le président Loukachenko avait annoncé lors d’une réunion vouloir s’entretenir avec Poutine pour évoquer la « menace » visant, selon lui, son pays et « toute notre région ». Le chef d’Etat biélorusse a notamment soutenu que les manifestations mettaient en péril l’union entre la Russie et le Biélorussie, une union intergouvernementale en place entre les deux pays. Selon Alexandre Loukachenko, son pays fait face à une « révolution de couleur » – le nom donné à plusieurs soulèvements dans l’ex-URSS ces 20 dernières années – avec des « éléments d’interférence extérieure. »

La veille, l’Union européenne ​avait donné son accord pour des nouvelles sanctions contre des responsables biélorusses liés à la répression ou des fraudes électorales. Ces sanctions interviennent alors que la mobilisation s’est étendue jeudi et vendredi en Biélorussie : des chaînes humaines et rassemblements contre la violence et les fraudes ont fleuri à travers le pays, tandis que des ouvriers d’usines emblématiques ont lancé des actions de solidarité et des débrayages.

L’opposition tente de faire entendre sa voix

Accusant le régime de « massacre », Svetlana Tikhanovskaïa, qui revendique la victoire à la présidentielle du 9 août, a de son côté annoncé la création d’un comité pour organiser le transfert du pouvoir et appelé à un dialogue avec les autorités.

Novice en politique à 37 ans, cette professeure d’anglais de formation et mère au foyer, a quitté la Biélorussie après avoir subi des menaces du pouvoir, selon ses soutiens. Son mari, qu’elle a remplacé au pied levé dans la course à la présidence, est emprisonné depuis mai.

De nombreux Etats occidentaux ont condamné les violences et dénoncé des fraudes. Le pouvoir biélorusse a reçu le soutien de Moscou qui a dénoncé des tentatives d'« ingérence étrangère » visant à déstabiliser le Biélorussie, un allié historique de la Russie, malgré des tensions récurrentes entre les deux pays ces dernières années.