La quarantaine imposée par Londres à l’arrivée de France est entrée en vigueur ce samedi à 3 heures, Paris promettant « une mesure de réciprocité », tandis qu’un peu partout en Europe les restrictions resurgissent et limitent les célébrations comme le pèlerinage de Lourdes.

Confronté à une recrudescence des cas de coronavirus, le gouvernement britannique a réimposé samedi 14 jours d’isolement aux voyageurs arrivant de France, des Pays-Bas et de Malte, un peu plus d’un mois après les en avoir exemptés, prenant au dépourvu des centaines de milliers de vacanciers.

Au port de Calais, les files de véhicules continuaient de gonfler vendredi soir, mais sans créer de perturbation majeure. Selon un correspondant de l’AFP, vers 22 heures, les files d’attente pour embarquer sur les ferrys étaient pleines, débordant légèrement sur la rocade menant au premier port français pour le trafic passagers, mais sans provoquer de bouchons sur les autoroutes alentours.

Le Royaume-Uni « déconseille désormais tout voyage non-essentiel » en France, a confirmé à 3 heures samedi le gouvernement britannique sur Twitter. « Une quarantaine de 14 jours pour les arrivées (…) est également en place », ajoute l’avertissement.

! TRAVEL UPDATE !



From 04:00am on Saturday 15 August, if you are returning to the UK from the following countries you must now self-isolate for 14 days:



🇫🇷 France

🇳🇱 The Netherlands

🇲🇹 Malta

🇹🇨 Turks & Caicos

🇦🇼 Aruba

🇲🇨 Monaco



More details here: https://t.co/7MW1mMdU6s pic.twitter.com/SQh7fdIjxn