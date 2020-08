Un panneau indiquant les bureaux de l'ONG Acted à Niamey, au Niger. — Boureima Hama - AFP

Les corps des six humanitaires Français tués dimanche lors d’une attaque par des hommes armés au Niger seront rapatriés ce vendredi sur le territoire hexagonal. Une cérémonie d’hommage sera organisée à l’aéroport d’Orly en présence du Premier ministre Jean Castex, a fait savoir l’Elysée ce mercredi.

La cérémonie se tiendra à 16 heures en présence des familles. Les six victimes, quatre femmes et deux jeunes hommes, travaillaient pour l’ONG Acted. Ils ont été tués avec leur chauffeur et leur guide nigériens alors qu’ils étaient en excursion dans la réserve de girafes de Kouré, à 60km au sud-est de la capitale Niamey.

« Ne pas laisser impuni ce crime odieux »

« La France veillera à ne pas laisser impuni ce crime odieux », a assuré le Premier ministre ce mardi. Le président Emmanuel Macron l’avait lui qualifié de « manifestement terroriste ».

Le ministère français des Affaires étrangères a placé mercredi l’ensemble du Niger – à l’exception de Niamey, la capitale – en zone rouge.