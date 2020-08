EPIDEMIE Les autorités cherchent à comprendre la soudaine réapparition du virus dans la plus grande ville du pays où le nombre de cas a grimpé à 17

Une plage à Auckland (illustration). — Chameleons Eye/Shutters/SIPA

Vous reprendrez bien quelques jours de plus ? La Nouvelle-Zélande envisage de prolonger le confinement réimposé pour trois jours à Auckland et cherche à comprendre la soudaine réapparition du virus dans la plus grande ville du pays où le nombre de cas a grimpé à 17.

Le directeur général de la Santé, Ashley Bloomfield, a annoncé mercredi que 13 nouveaux cas avaient été enregistrés à Auckland. Tous sont liés à la famille de quatre personnes, testées positives mardi au coronavirus ce qui avait mis fin à une période de 102 jours sans contamination locale.

La source de contamination reste inconnue

La Nouvelle-Zélande avait alors imposé à la hâte un reconfinement à Auckland, pour trois jours à compter de mercredi à la mi-journée jusqu’à vendredi minuit. La mesure pourrait être prolongée alors que la source des nouvelles contaminations reste inconnue. Un éventuel prolongement sera décidé en fonction des résultats des enquêtes en cours dans les 24 heures à venir, a déclaré Bloomfield. « C’est trop tôt pour dire ». Des équipes sanitaires s’activaient pour tenter d’identifier l’origine des nouveaux cas et la campagne de dépistage a été intensifiée.

Les autorités explorent toutes les pistes envisageables pour cette transmission, a souligné Bloomfield sur TVNZ. « Nous voulons connaître son ampleur aussi vite que possible, donc nous avons testé tous les proches, les contacts occasionnels, les collègues et la famille ». Parmi les nouveaux cas, figure un lycéen qui étudie dans l’un des principaux établissements du pays comptant plus de 3.000 élèves, a précisé Blommfield.

Une situation sérieuse et grave pour la Première ministre

La Première ministre Jacinda Ardern a déclaré que de nouveaux cas liés à ce nouveau foyer de contamination sont attendus. « Les leçons que nous avons tirées de la première vague de coronavirus, c’est qu’une fois que vous avez identifié le foyer de contamination, il se développe avant de ralentir », a-t-elle expliqué lors d’une allocution télévisée.

Elle s’est cependant dite encouragée par le fait que, jusqu’à présent, ces nouveaux cas sont limités à un seul groupe situé à Auckland. Qualifiant la situation de « sérieuse et grave », elle a affirmé qu’elle est gérée de « manière urgente mais calme et méthodique ». La Nouvelle-Zélande n’a jusqu’ici enregistré que 22 décès dus au coronavirus sur son sol pour une population de 5 millions d’habitants.