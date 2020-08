Les chutes d'Iguazu, à la frontière entre l'Argentine et le Brésil — Aurélie Miquel/DR

Le Brésil est le plus grand État d’Amérique latine et le cinquième plus grand pays de la planète.

Forcément, il compte des paysages à couper le souffle dont les lençois maranheses, au nord-est du pays, les chutes d’Iguazu, à la frontière avec l’Argentine et le mont Roraima. Notre partenaire Brut vous invite à l’exploration en dévoilant quelques images de ces endroits uniques. Une vidéo à regarder ci-dessous.