L'association Animals Lebanon se mobilise pour sauver les animaux de compagnie. — Brut

Huit jours après l’énorme explosion qui a ravagé une grande partie de la capitale libanaise, et fait au moins 171 morts et plus de 6.000 blessés, des équipes de secours un peu spéciales s’activent autour des décombres. Composées de membres de l’association Animals Lebanon, elles ratissent la ville pour venir en aide aux animaux de compagnie blessés par la double explosion.

Armés de paniers de transport, les volontaires recueillent les animaux, les soignent puis cherchent leurs propriétaires. « Notre but, c’est d’aider les gens qui ont perdu leurs animaux pendant l’explosion. On les trouve et on les réunit avec leur propriétaire », détaille Maggie Shaarawi, vice-présidente de l’association. Son combat est à découvrir dans la vidéo de notre partenaire Brut :