« C’est un incident extrêmement grave », a prévenu la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon. Si le nombre de passagers touchés par le déraillement d’un train survenu ce mercredi dans le nord-est de l’Ecosse, l’accident aurait fait des « blessés graves » a prévenu l’élue.

Des volutes de fumées se dégageaient des lieux de l’incident, survenu dans une région vallonnée et touchée ces derniers jours par des inondations, où ont afflué plusieurs véhicules de secours et un hélicoptère, selon des images diffusées par la BBC. Le train lui-même n’était pas visible.

« Nous traitons actuellement un incident sur la ligne à Stonehaven, dans l’Aberdeenshire, où un train a déraillé », a tweeté dans la matinée la police des transports britanniques. « Les officiers ont été appelés sur les lieux à 09h43 (08h43 GMT) et y restent aux côtés des ambulanciers et des pompiers », a ajouté la police, sans plus de précisions sur d’éventuelles victimes.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36