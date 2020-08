Quelle ligne l’Union Européenne doit-elle adopter après les tensions survenues en Biélorrussie au lendemain d’une élection présidentielle contestée ? Pour y répondre, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a convoqué vendredi une réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères de l’UE. Cette réunion sera consacrée à la situation au Bélarus, ainsi qu’aux relations avec la Turquie et à la situation au Liban.

« Je vais convoquer une réunion extraordinaire du Conseil des affaires étrangères vendredi après-midi. Nous discuterons de questions urgentes et aborderons la situation en Méditerranée orientale, l'élection présidentielle au Bélarus, ainsi que l’évolution de la situation au Liban », a-t-il précisé dans un message sur son compte twitter. La réunion se déroulera en vidéoconférence, a précisé son porte-parole.

L’évolution de la situation au Bélarus où le régime réprime les manifestations après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko et les tensions entre la Grèce et la Turquie sont jugées « très sérieuses » par l’UE.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.



We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.