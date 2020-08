Illustration des rues de Londres le 11 août 2020. — James Veysey//SIPA

Jamais le pays n’avait connu un tel repli économique. Comme ses voisins européens, le Royaume-Uni a vu son économie subir une contraction « record » de 20,4 % au deuxième trimestre, frappée par la crise du coronavirus. Confronté officiellement à sa pire récession jamais enregistrée, l’île a vu sa production s’effondrer de 20 % en avril lors du confinement qui a entraîné un arrêt quasi total de l’activité.

Avec un tout début de reprise de chantiers de construction de et l’activité manufacturière, le produit intérieur brut (PIB) a rebondi en mai de 2,4 % (chiffre révisé), suivi d’une accélération en juin (+8,7 %) grâce notamment à la réouverture de tous les commerces, précise l’ONS, l’Office national des statistiques.

« Des temps difficiles »

L’ampleur historique de cette récession reflète « les restrictions » de déplacements et d’activité qui ont eu lieu à partir de l'entrée en vigueur du confinement dans le pays, le 23 mars.

L’organisme de statistiques relève que, sur les deux trimestres de récession, l’économie britannique s’est contractée de 22,1 %, « un peu moins que les 22,7 % observés en Espagne mais plus du double que la chute du PIB de 10,6 % aux Etats-Unis » sur la même période. Pour l’ONS, cette « plus large contraction » au Royaume-Uni que dans la plupart des pays européens reflète la plus longue durée des mesures de confinement.

« J’ai dit auparavant que des temps difficiles nous attendaient, les chiffres d’aujourd’hui le confirment. Des centaines de milliers de personnes ont déjà perdu leur emploi, et malheureusement, dans les mois à venir, beaucoup d’autres vont faire de même », a commenté le ministre des Finances Rishi Sunak.

Le Royaume-Uni signe la plus mauvaise performance au deuxième trimestre en Europe, devant l’Espagne (-18,5 %) et bien pire que la France (-13,8 %).