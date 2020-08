Un policier au Guatemala, le 18 juillet 2020 (illustration). — Moises Castillo/AP/SIPA

Pour Emmanuel Macron c’est un « lâche assassinat ». L’émotion est grande depuis la mort lundi au Guatemala d’un travailleur humanitaire français, tué dans une embuscade. L’acte contre Benoît Maria a suscité une vague d’indignation, aussi bien en France que dans le petit pays centraméricain.

Au Guatemala, Benoît Maria menait depuis 20 ans des projets agricoles en faveur des communautés autochtones mayas et les aidait à préserver leurs terres. Il a été lâchement assassiné hier. Je salue son engagement humaniste, fraternel, solidaire qui fait honneur à la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2020

Le président français a salué « l’engagement humanitaire, fraternel, solidaire qui fait honneur à la France » du ressortissant français qui vivait depuis 20 ans au Guatemala où il travaillait « en faveur des communautés indigènes mayas » qu’il « aidait à préserver leurs terres ». Benoît Maria était responsable au Guatemala d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), une ONG qui soutient l’agriculture paysanne dans une vingtaine de pays.

Le vice-président guatémaltèque veut une enquête

L’ASVF a pour sa part exprimé son « immense tristesse » de la perte d'« un professionnel de la solidarité, [d'] un militant de la cause paysanne et indigène et [d'] un ami ». « Benoît a été lâchement assassiné par des individus armés » s’est offusquée l’ONG qui assure qu’elle fera « tout ce qui est en [son] pouvoir pour que ce crime ignoble soit élucidé et que justice soit faite rapidement ». Le mobile de ce meurtre n’est pour l’instant toujours pas connu.

Au Guatemala, le vice-président Guillermo Castillo a demandé à la justice de faire la lumière sur ce meurtre. « Il est indispensable que les institutions compétentes fassent la lumière sur ce fait de violence, ainsi que d’autres commis contre des défenseurs des droits de l’homme », a-t-il insisté. Benoît Maria « a dédié une grande partie de sa vie à promouvoir le développement communautaire des populations vulnérables », a salué le vice-président guatémaltèque. La dirigeante indigène et Prix Nobel de la Paix 1992 Rigoberta Menchu a pour sa part salué en « Benoît Maria, [un] grand défenseur des droits des Mayas » et a assuré de sa « solidarité sa famille et les communautés Ixil et Q’eqchi » avec lesquelles il travaillait. La représentation au Guatemala de l’Union européenne a elle aussi salué le travail humanitaire de Benoît Maria.

L’Unité de protection pour les défenseurs des droits de l’homme au Guatemala a dénombré entre janvier et avril au moins 157 agressions contre des militants dans le pays, et 462 pour toute l’année 2019, dont 15 meurtres.