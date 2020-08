Donald Trump, le 10 août 2020 lors d'une conférence de presse. — Sipa USA/SIPA

Une femme comme numéro 2. C’était l’engagement pris par le candidat démocrate américain Joe Biden dès le début de sa campagne pour l’élection présidentielle. Son choix, attendu pour cette semaine, a suscité ce mardi un commentaire de la part de son rival Donald Trump.

Selon l’actuel chef de l’Etat, certains hommes pourraient se sentir « offensés » par cette décision. « Il s’est borné à un certain groupe de personnes », a déclaré le président américain dans un entretien téléphonique à la radio Fox Sports. « Certains diront que c’est une offense faite aux hommes, et d’autres diront que c’est OK ».

Deux femmes à ce poste dans l’Histoire

Seules deux femmes dans l’histoire politique américaine ont jusqu’ici été désignées comme colistières : Sarah Palin en 2008 aux côtés du candidat républicain John McCain, et Geraldine Ferraro en 1984 avec le démocrate Walter Mondale. Aucune n’est devenue vice-présidente.

Donald Trump a salué mardi dans son entretien radio le travail de son propre vice-président, Mike Pence, tout en minimisant l’importance du choix du colistier.

« Les gens ne votent pas pour le colistier, pas du tout », a-t-il avancé. « Vous pouvez choisir un George Washington comme colistier. Ou Abraham Lincoln, revenu d’entre les morts. Ils ne votent tout simplement pas pour le colistier ».