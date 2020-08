La Maison Blanche en état d’alerte. Alors qu’il faisait un point sur le coronavirus, Donald Trump a interrompu sa conférence de presse, lundi. A son retour, il a indiqué que le Secret Service, qui assure la sécurité du président américain, avait tiré sur une personne armée « à l’extérieur » de la Maison Blanche.

BREAKING: President Trump has abruptly left a White House briefing after receiving some kind of urgent update from an official. pic.twitter.com/Xv9AGZdtWq

Trump, now back at the podium, says: "It seems that the person was shot by Secret Service, so we'll see what happens." pic.twitter.com/j94VTZgYEF