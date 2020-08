Les images sont impressionnantes. Une explosion au gaz a rasé trois maisons à Baltimore, aux Etats-Unis, lundi matin. Selon un bilan provisoire, le sinistre a fait au moins un mort et cinq blessés, mais le bilan pourrait s’alourdir alors que d’autres personnes pourraient être coincées sous les décombres.

From the 3pm presser-6 transported & 1 confirmed dead. The scene remains extremely active & we are working to continue removing & clearing debris to determine if there are more victims.The cause remains under investigation. pic.twitter.com/UWA7vEDlbR