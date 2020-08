La voiture dans laquelle se trouvaient les humanitaires et leurs accompagnants, dimanche, lorsqu'ils ont été attaqués par des hommes en deux-roues. — BOUREIMA HAMA / AFP

« C’est un drame sans précédent pour Acted », a déploré Marie-Pierre Caley, directrice générale de l’ONG qui a perdu sept de ses employés dans une attaque au Niger dimanche. Une plainte va être déposée à Paris dans les prochains jours, a annoncé l’avocat d’Acted lors d’une conférence de presse ce lundi.

On va « déposer une plainte pénale pour que soit éclairci ce qui s’est passé, pour que les familles sachent ce qui s’est passé précisément, si c’est une attaque d’opportunité, est-ce que c’était planifié, est-ce que c’est quelque chose qui risque d’arriver de nouveau », a précisé Me Joseph Breham, lors d’une conférence de presse.

Des humanitaires seuls sur le terrain

Dimanche, sept salariés de l’ONG française Acted, et un guide touristique nigérien, ont été tués par des hommes armés arrivés à moto dans la zone de Kouré, lors d’une excursion touristique, selon les autorités locales. Il s’agissait de quatre hommes et quatre femmes, selon Acted, entre 25 et 50 ans. Parmi les victimes affiliées à Acted, six étaient des employés et la septième était un volontaire international basé à Niamey. « C’était la première fois qu’il en sortait, pour son malheur », a précisé Frédéric Roussel, cofondateur de l’ONG humanitaire

« C’est un épouvantable paradoxe de voir que nos jeunes humanitaires ont été tués dans une zone jaune [classée ainsi par le ministère des Affaires étrangères], où l’on peut se rendre quand on a besoin de repos », a soufflé Frédéric Roussel. Il pointe la responsabilité de la communauté internationale qui laisse les humanitaires « seuls » face aux violences.

« La communauté internationale (doit réaliser) la contradiction qu’il y a entre nous demander de soutenir ces populations qui vivent de façon dramatique et nous laisser seuls confrontés à une violence où nous sommes devenus les cibles les plus faciles », a-t-il poursuivi.