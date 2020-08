Un homme à terre, tandis qu’un officier en civil le serre à la gorge. L’image, brutale, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Toutefois, l’homme à terre n’est pas un manifestant polonais, contrairement à ce que laisse penser un compte suivi par plus de 217.000 abonnés sur Twitter.

Si des manifestations ont bien eu lieu au cours des derniers jours dans plusieurs villes de Pologne, en soutien aux personnes LGBT, cette photo a bien été prise en Biélorussie.

FAKE OFF

L’homme se trouvait samedi à Minsk, la capitale du pays. Des automobilistes klaxonnaient pour apporter leur soutien à Svetlana Tikhanovskaïa, candidate d’opposition, qui se présentait face à Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis vingt-six ans. Des passants ont apporté leur soutien aux manifestants en formant le « V » de la victoire avec leurs doigts.

Deux vidéos de l’arrestation du manifestant circulent sur les réseaux sociaux. On le voit se faire arrêter par quatre hommes, dont deux portent l’inscription de la police antiémeute, puis être emporté dans un minibus. L’intersection où il a été arrêté, en plein centre-ville, est reconnaissable sur Google Maps.

Another video of detention in the very center of #Minsk.



BTW, safety and security are the main pitching points of Lukashenka and his enablers for the West. And that's how safety looks like under this regime in #Belarus

video via tgm МКБ pic.twitter.com/NmIgY6ZmJq