Le parquet national antiterroriste (Pnat) annonce ouvrir une enquête pour « assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteur terroriste », après la mort de six Français comprenant des salariés de l’ONG Acted. Ils ont été tués dimanche par des hommes armés arrivés à moto dans la zone de Kouré (sud-ouest du Niger) lors d’une excursion touristique. Deux Nigériens ont également perdu la vie dans l’attaque.

L’enquête « a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), en co-saisine avec la Sous-direction antiterroriste (Sdat) », a précisé le Pnat dans son communiqué, sans confirmer le nombre des victimes françaises.

Selon le ministère nigérien de l’Intérieur, « une enquête et des opérations de ratissage, en collaboration avec nos partenaires (français) sont en cours en vue de dénicher les auteurs de ces actes ignobles et de renforcer la sécurité dans la zone ». Emmanuel Macron a dénoncé dimanche soir « l’attaque meurtrière qui a lâchement frappé un groupe de travailleurs humanitaires » et affirmé que « tous les moyens » seront mis en œuvre pour « élucider » les circonstances de cet « attentat », selon un communiqué de la présidence française.

