Le Premier ministre libanais, Hassan Diab, à Beyrouth, le 13 juin 2020. — AFP / DALATI AND NOHRA

Le Premier ministre libanais contesté, Hassan Diab, a annoncé ce samedi soir qu’il allait proposer des élections parlementaires anticipées dans le pays ébranlé par les explosions meurtrières au port de Beyrouth, dont la population rend la classe politique responsable.

Le chef du gouvernement a estimé dans un discours télévisé que seules « des élections anticipées peuvent permettre de sortir de la crise structurelle ». « J’appelle toutes les parties politiques à s’entendre sur l’étape à venir », a ajouté Hassan Diab. Leurs responsables « n’ont pas beaucoup de temps, je suis prêt à continuer à assumer mes responsabilités pendant deux mois jusqu’à ce qu’ils se mettent d’accord », a-t-il ajouté.

Sous pression

Le chef du gouvernement, qui a formé son cabinet en janvier après la démission de Saad Hariri fin octobre sous la pression d’un mouvement de protestation populaire, a ajouté qu’il soumettrait sa proposition lundi au Conseil des ministres.

Son discours est intervenu alors que des milliers de Libanais manifestaient dans le centre-ville de Beyrouth, demandant des comptes au pouvoir après l’explosion au port de la capitale mardi qui a dévasté des quartiers entiers et qui a fait plus de 150 morts et 6.000 blessés.

Ce rassemblement a dégénéré par endroits dans la soirée avec des violences entre manifestants et forces de l’ordre, tandis que d’autres protestataires prenaient d’assaut le ministère des Affaires étrangères, le proclamant « quartier général de la Révolution ».