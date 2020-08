Un avion de ligne transportant au moins 185 personnes s’est brisé en deux vendredi lors d’un atterrissage en catastrophe dans le sud de l’ Inde, faisant craindre des victimes, ont annoncé les autorités et les médias indiens.

L’accident de l’avion de la compagnie Air India Express, en provenance de Dubaï, a eu lieu à l’aéroport de Kozhikide, dans l’Etat du Kerala. Un député de l’Etat a indiqué qu’au moins une personne, le pilote, avait péri, tandis que les médias évoquaient des dizaines de personnes hospitalisées.

Early visuals from the crash site | Air India Express flight accident in Kerala's Kozhikode



