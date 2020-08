Une femme portant un masque à Jammu en Inde, le 6 août 2020. — Channi Anand/AP/SIPA

Il n’y a pas que la France qui connaît un regain de l’épidémie : le coronavirus ne faiblit pas dans le monde. Elle est à l’origine de plus de 2.000 décès en 24 heures aux Etats-Unis, alors que l’Inde compte désormais ses malades par millions. En Afrique, plus d’un million de cas ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis ont enregistré jeudi 2.060 nouveaux décès liés au coronavirus, un sombre bilan journalier qu’ils n’avaient pas atteint depuis trois mois, selon l’université Johns-Hopkins. Ce rebond porte à plus de 160.000 le nombre total de morts du coronavirus dans le pays, de loin le plus touché au monde par la pandémie devant le Brésil.

En Inde, l’épidémie gagne les campagnes

Les autorités américaines ont toutefois annoncé jeudi la levée de leur recommandation appelant les citoyens américains à éviter tout voyage à l’étranger. La diplomatie américaine a fait savoir qu’elle traiterait désormais à nouveau au cas par cas chaque pays. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont classés « au niveau 3 » (voyage à éviter si possible).

L’Inde a dépassé ce vendredi la barre des deux millions de cas déclarés. Officiellement, le géant d’Asie du Sud recense 41.585 décès depuis le début de la pandémie. Les autorités locales ont imposé ces dernières semaines des reconfinements locaux dans des Etats comme le Bihar (nord) ou le Tamil Nadu (sud), ou encore à l’agglomération de la grande ville de Bengalore (sud), siège de la high-tech indienne. L’épidémie était auparavant surtout virulente dans les mégapoles de New Delhi et Bombay mais monte aujourd’hui en puissance dans les petites villes et les zones rurales, où vivent 70 % des Indiens.

La « conscience tranquille » de Bolsonaro

Au Brésil, où le bilan a atteint jeudi 98.493 morts, le président Jair Bolsonaro a affirmé avoir « la conscience tranquille ». « Avec nos moyens, nous pouvons vraiment dire que nous avons fait tout notre possible, et même l’impossible, pour sauver des vies », a affirmé le chef de l’Etat, qui depuis le début de l’épidémie s’oppose aux mesures de confinement et de distanciation physique et minimise la gravité de la maladie.

Au Mexique, troisième pays le plus endeuillé au monde, la barre des 50.000 décès a été franchie jeudi alors que les critiques montent concernant la gestion de l’épidémie et de la crise économique par le gouvernement. Et l’Argentine, où la maladie a fait 4.251 morts, a recensé pour le troisième jour consécutif un nombre record de nouvelles contagions.

Huit mois après l’apparition de l’épidémie de Covid-19, l’Afrique quant à elle a franchi jeudi la barre du million de cas de nouveau coronavirus, dont plus de la moitié en Afrique du Sud, selon un décompte AFP. La pandémie a fait plus de 21.000 morts sur le continent, qui reste toutefois le moins touché dans le monde. A l’échelle mondiale, plus de 19 millions de cas ont été déclarés au total, dont un million en quatre jours, et plus de 712.000 personnes sont décédées.