S’offrant un bain de foule dans un quartier dévasté de Beyrouth, le président français, Emmanuel Macron, a assuré jeudi qu’il allait proposer un « nouveau pacte » politique aux responsables du Liban, où la colère populaire gronde contre les autorités après le drame meurtrier du port. Le bilan provisoire est de 137 morts et de 5.000 blessés.

« Je suis là aussi pour lancer une nouvelle initiative politique. C’est ce que je vais exprimer cet après-midi aux dirigeants et forces politiques libanaises », a lancé Emmanuel Macron à une foule qui scandait « le peuple veut la chute du régime ». Le président français va demander aux responsables « de procéder à des réformes (…) de changer le système, d’arrêter la division du Liban, de lutter contre la corruption ».

Interpellé par un homme qui dit en avoir « assez » de la classe politique libanaise « pourrie », le président de la République Emmanuel Macron s’est engagé à revenir au Liban pour le 1er septembre. Si les politiques « ne savent pas tenir » le « nouveau pacte politique », « je prendrai mes responsabilités avec vous », a déclaré le président de la république, filmé par la télévision libanaise.

Very very interesting from Macron : I’ll propose a new deal (to Lebanese authorities) and I’ll be back September 1st. If they can’t make it, I’ll take my responsibility with you. pic.twitter.com/3PdVeOpeHt