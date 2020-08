8h23 : Un nouveau bilan provisoire fait état de 137 morts et 5.000 blessés, annonce le ministère de la Santé

« Jusqu’à présent, le bilan est de plus de 137 morts et plus de 5.000 blessés », a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé Rida Moussaoui. Un nouveau bilan pourrait être annoncé dans la journée.