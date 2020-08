Explosions à Beyrouth EN DIRECT : Les secouristes cherchent des survivants... L'aide française est en cours d'acheminement...

10h02 : Les personnels et matériels français s’envolent mercredi pour Beyrouth, a annoncé l’Elysée

Nous déployons au Liban un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020

L’aide promise par la France au Liban sera acheminée dès ce mercredi par deux avions militaires. A leur bord : des personnels de la Sécurité civile, 21 tonnes de matériel et un poste sanitaire mobile, a indiqué l’Elysée. Ces avions doivent décoller de Roissy-Charles-de-Gaulle en milieu de journée pour une arrivée en fin d’après-midi.

Ils transporteront notamment 55 militaires de l’Unité de Sécurité civile n.1 de Nogent-le-Rotrou, qui sont des « spécialistes du sauvetage et du déblaiement » et issus « d’une unité spécialisée dans la reconnaissance des risques technologiques », a-t-on appris auprès de la Sécurité civile. « Une dizaine de personnels urgentistes doit également rejoindre au plus vite Beyrouth pour renforcer les hôpitaux de la capitale libanaise avec le soutien de la CMA-CGM pour le transport », a ajouté l’Elysée.