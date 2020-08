SOUTIEN Dans un tweet en français et en arabe, Emmanuel Macron a assuré le peuple libanais de sa solidarité

Des fumées au dessus du port de Beyrouth un peu après les explosions, le 4 août 2020. — Hassan Ammar/AP/SIPA

Presque immédiatement après les deux fortes explosions qui ont secoué Beyrouth, le Liban a reçu le soutien de la communauté internationale, à commencer par la France. Emmanuel Macron s’est ainsi entretenu mardi soir avec son homologue libanais, Michel Aoun pour lui annoncer l’acheminement de « secours et moyens français ».

Nous déployons au Liban un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020

Du matériel sanitaire et des urgentistes envoyés

La France va envoyer un détachement de la Sécurité civile et « plusieurs tonnes de matériel sanitaire » a précisé le président français. « Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée », a ajouté le chef de l’Etat.

Plus tôt dans la soirée, Emmanuel Macron a exprimé sa « solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours », dans un message rédigé en français et en arabe sur Twitter. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a également exprimé sa « solidarité avec les Libanais durement touchés ce soir ». « Mes pensées vont aux victimes. Le ministère de l’intérieur se mobilise pour répondre à la demande du Président de la République d’envoyer rapidement des moyens de secours », a-t-il ajouté.

Solidarité avec les Libanais durement touchés ce soir. Mes pensées vont aux victimes.

Le ministère de l’intérieur se mobilise pour répondre à la demande du Président de la République d’envoyer rapidement des moyens de secours. @Interieur_Gouv https://t.co/OzyyKdRNo7 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 4, 2020

Alors que Beyrouth vient d’être durement touchée par des explosions, la France présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) August 4, 2020

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui était en visite au Liban fin juillet, a lui aussi tenu à marquer sa tristesse face au drame qui secoue ce pays avec qui la France entretient historiquement des liens très étroits. « La France présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés », a réagi plus tôt.