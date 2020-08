Donald Trump a réclamé dimanche que l’auteur de l’attentat à la bombe du marathon de Boston soit à nouveau condamné à la peine de mort, critiquant l’annulation récente de sa peine par une cour d’appel.

« Tant de vies perdues ou ruinées » : la peine capitale « a rarement été autant méritée » que pour Dzhokhar Tsarnaev, a tweeté le président américain, qui mène une campagne de réélection axée sur la « fermeté ».

