Les habitants de Melbourne se sont rués dans les marchés pour faire des courses le 2 août 2020. — Erik Anderson/AP/SIPA

Afin d’endiguer la progression du coronavirus, qui circule de plus en plus vite en Australie, les autorités ont été contraintes de prendre des mesures drastiques. La principale ville concernée est la deuxième du pays : Melbourne. Tous les commerces non essentiels devront y fermer leurs portes à compter de jeudi, a annoncé lundi Daniel Andrews, Premier ministre de l’Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale.

Réduction de la production dans les abattoirs

Supermarchés, pharmacies et magasins d’alcool font partie des commerces qui bénéficieront d’une exemption. Mais les administrations vont également devoir fermer. Par ailleurs, certains secteurs comme la production de viande ou le BTP devront réduire leurs opérations à compter de vendredi. Les abattoirs ne devront ainsi fonctionner qu’aux deux tiers de leurs capacités. Les autorités estiment que ces mesures éviteront à un million de personnes de se rendre au travail.

« C’est déchirant de devoir fermer les lieux de travail (…) mais c’est ce qu’il faut faire pour arrêter la progression de ce virus sauvagement contagieux, de ce virus mortel », a expliqué Daniel Andrews pour qui « ces six semaines sont absolument critiques ».

Une amende de 1.000 euros

Ces annonces interviennent en outre alors que les autorités ont imposé depuis dimanche soir un couvre-feu à Melbourne de 20 h à 5 h jusqu’au 13 septembre. Les habitants n’ont désormais pas le droit de se déplacer à plus de cinq kilomètres de chez eux. Seules les personnes effectuant des métiers essentiels, prodiguant des soins ou en cherchant à en recevoir peuvent ne pas respecter cette directive. Les contrevenants s’exposent à une amende de 1.652 dollars australiens (1.000 euros).

Ces mesures drastiques viennent isoler un peu plus Melbourne sur une île continent qui est parvenue à contenir l’épidémie. L’Etat de Victoria compte actuellement 6.500 cas de coronavirus actifs. Le nombre total de cas en Australie depuis le début de la pandémie se chiffre à 18.000, et le nombre de décès à 221, pour une population de 25 millions d’habitants.