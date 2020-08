Une soignante réalise un test de température, le 24 juillet à Los Angeles. — VALERIE MACON / AFP

Le chiffre est vertigineux. Depuis son apparition en Chine, le coronavirus a contaminé plus de 18 millions de personnes, et la pandémie continue de progresser. Les Etats-Unis et l’Amérique latine figurent parmi les régions les plus touchées par le virus.

Selon un comptage réalisé par l’AFP, au moins 18.011.763 cas de contamination au Covid-19 ont été officiellement enregistrés à travers le monde. Ces cas incluent 687.941 décès. Les contaminations les plus nombreuses se trouvent aux Etats-Unis (4.665.002, dont 47.508 au cours des dernières 24 heures), au Brésil (2.733.677) et en Inde (1.750.723).

Fin brutale de l’année scolaire en Bolivie

En termes de décès, les Etats-Unis sont de loin le pays le plus lourdement touché, avec 154.834 morts, dont 515 au cours des dernières 24 heures. Viennent ensuite le Brésil (94.104 morts), le Mexique (47.746), le Royaume-Uni (46.193) et l’Inde (37.364). Les Etats-Unis sont entrés dans une « nouvelle phase » de l’épidémie, a déclaré dimanche Deborah Birx, conseillère spécialisée auprès de la Maison-Blanche. Le virus « s’est extraordinairement répandu. Il est présent aussi bien dans les zones rurales qu’urbaines », a-t-elle averti sur CNN. Elle a prévenu « tous ceux qui vivent en zone rurale (que) vous n’êtes pas à l’abri ou protégé contre ce virus », mentionnant ainsi le cœur de l’électorat du président Trump.

L’Amérique latine et les Caraïbes, avec plus de 201.000 morts, sont à présent la deuxième région la plus touchée après l’Europe, qui compte plus de 210.000 morts. En Argentine, le ministère de la Santé a annoncé dans la soirée que les 200.000 cas de contamination avaient été dépassés et que les réunions sociales seraient interdites dans tout le pays à partir de ce lundi. La Bolivie a décidé dimanche que l’année scolaire, qui devait se terminer en décembre, prenait fin immédiatement en raison de la pandémie. Ce pays de 11 millions d’habitants compte plus de 78.700 contaminations et plus de 3.000 morts.

Un million de cas en quatre jours

En Afrique, le pays le plus touché du continent, l’Afrique du Sud, a dépassé samedi les 500.000 cas, mais le taux de mortalité y est faible. En Gambie, quatre jours après la vice-présidente, trois membres du gouvernement ont été déclarés positifs au coronavirus. Au Kosovo, c’est le Premier ministre Avdullah Hoti qui a annoncé dimanche qu’il était positif et se mettait en quarantaine.

Le rythme de la pandémie continue globalement de s’accélérer, avec un million de cas supplémentaires détectés dans le monde en moins de quatre jours. La pandémie, qui plonge l’économie mondiale dans une récession sans précédent, pèse lourdement sur le tourisme, dont les pertes sont déjà évaluées à 320 milliards de dollars pour la première partie de l’année, selon l’Organisation mondiale du tourisme.