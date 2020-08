Doug Hurley et Bob Behnken, les deux astronautes à bord de la fusée Space X. — JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

De retour. Ce dimanche et après deux mois dans l’espace, les deux astronautes américains sont revenus sains et saufs sur Terre à bord d'une capsule de SpaceX, une fin de mission réussie qui ouvre la voie à des vols habités réguliers avec ce nouveau véhicule spatial pour la Nasa.

En moins d’une heure, à bord du Dragon de SpaceX, Bob Behnken et Doug Hurley sont passés d’une vitesse de 28.000 km/h en orbite à une vitesse de 24 km/h au moment de l’amerrissage, quatre grands parachutes s’étant ouverts comme prévu après la brûlante rentrée atmosphérique. Ils ont amerri au large de Pensacola dans le golfe du Mexique, site choisi pour éviter une tempête tropicale dans le secteur.

« Bienvenue sur Terre »

« Bienvenue sur Terre, et merci d’avoir volé sur SpaceX », a annoncé le directeur de vol aux astronautes, qui vont bien et ont répondu. « C’était un honneur et un privilège », a dit Doug Hurley.

L'aller-retour réussi vers la Station spatiale internationale (ISS) met fin au monopole russe pour l’accès à l’ISS depuis que les Américains ont mis au garage leurs navettes spatiales, en juillet 2011. La Nasa utilisera la capsule Dragon de l’ordre de deux fois par an pour envoyer quatre astronautes à la fois, dont des non-Américains, un Japonais et l’Européen Thomas Pesquet étant prévus pour les prochaines missions.

La mission peut sembler un pas modeste dans l’exploration spatiale : « Bob » et « Doug » ne sont allés ni sur la Lune ni vers Mars, seulement dans la vieille station spatiale, à 400 km de la Terre, où Russes et Américains et d’autres vont et viennent depuis 1998.

La Nasa, pourtant, y voit une « révolution », car SpaceX va redonner aux Etats-Unis un accès à l’espace, moins cher que ses programmes précédents. Pour trois milliards accordés depuis 2011 dans le cadre d’un contrat à prix fixe, SpaceX a entièrement développé un nouveau taxi spatial et promis six allers-retours vers l’ISS. Auparavant, l’agence spatiale commandait un véhicule spécifique aux géants de l’industrie, et assumait tous les dépassements budgétaires.

Ce faisant, l’ex-start-up a battu Boeing, dont la capsule Starliner, développée dans le même but, a raté un vol d’essai à vide l’an dernier et ne sera pas prête avant 2021 au plus tôt.

.@SpaceX engineers are doing a purge of vapor fumes around the Dragon Endeavour to ensure the safety of our #LaunchAmerica crew when they open the hatch. pic.twitter.com/MtzBKZj2ci — NASA (@NASA) August 2, 2020

« Une mission très réussie »

Le 30 mai, la société d’Elon Musk, également patron des véhicules électriques Tesla, avait réussi un premier exploit en acheminant Bob Behnken et Doug Hurley jusqu’au laboratoire orbital, accomplissant pour des humains ce qu’elle faisait régulièrement pour le cargo depuis 2012.

Donald Trump avait assisté en personne au décollage depuis la Floride, et il avait fait applaudir le patron de SpaceX. « Le lancement d’aujourd’hui démontre que l’avenir appartient à l’industrie spatiale privée », avait déclaré le président américain. Ce dimanche, il s’est réjoui du retour sur Terre de la capsule. « C’est super de voir nos astronautes de la Nasa rentrés sur Terre après deux mois d’une mission très réussie. Merci à tous !!» a tweeté le président américain

Un navire de SpaceX, GO Navigator, est sur la zone et doit récupérer l’équipage, qui subira immédiatement des examens médicaux avant d’être ramené sur la terre ferme.

La capsule Dragon Crew sera, elle, transportée sur un site de SpaceX en Floride pour une inspection de six semaines destinée à vérifier qu’elle pourra de nouveau servir de taxi de l’espace, en l’occurrence pour la mission du printemps 2021 avec Thomas Pesquet à bord.