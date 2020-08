MONDE Au moins 2.600 foyers et près de 7.800 personnes ont dû être évacuées et les pompiers n’étaient pas en mesure d’annoncer quand les habitants pourraient revenir chez eux

L'«Apple Fire» qui s'est déclaré vendredi en fin d'après-midi a déjà ravagé plus de 8.300 hectares. — Ringo H.W. Chiu/AP/SIPA

Un feu difficile à maîtriser. Des milliers de pompiers californiens combattaient encore ce dimanche un incendie menaçant de nombreux habitants près de la ville de San Bernardino à une centaine de kilomètres à l’est de Los Angeles.

L'«Apple Fire» qui s’est déclaré vendredi en fin d’après-midi a déjà ravagé plus de 8.300 hectares dans la Cherry Valley et la forêt nationale de San Bernardino, au sud de la Californie.

La fumée se dégageant de la végétation calcinée était visible à des kilomètres à travers la région, poussant le département de gestion de la qualité de l’air de la côte sud à émettre une alerte samedi soir.

Au moins 2.600 foyers et près de 7.800 personnes ont dû être évacuées et les pompiers n’étaient pas en mesure d’annoncer quand les habitants pourraient revenir chez eux. A 11H00 (18H00 GMT), plus de 1.300 soldats du feu, assistés d’hélicoptères, de camions et de bombardiers étaient déployés dans la zone.

Après avoir réussi à contenir 12 % de l’incendie en début de journée, le feu n’était plus contenu en début d’après-midi et continuait à grossir. Aucune victime n’a été signalée pour le moment, les dégâts se limitant à deux immeubles et une maison.

Une enquête est en cours

Les bords nord et sud de l’incendie se situent dans des flancs de collines raides et accidentés, peu accessibles aux camions de pompiers, ont expliqué les autorités.

La végétation dense a par ailleurs nourri le feu qui a continué à brûler avec beaucoup d’intensité près d’habitations, a détaillé vendredi Fernando Herrera, capitaine des pompiers du comté de Riverside.

L’activité de l’incendie devrait rester élevée dimanche, en raison des températures chaudes et de la sécheresse. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine du feu, qui pourrait être criminelle.