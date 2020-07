Ce train à grande vitesse Alfa Pendular reliait Lisbonne à Braga dans le nord du pays (illustration) — PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Deux personnes sont mortes et sept ont été gravement blessées dans le déraillement d'un train de passagers près de Soure, dans le centre du Portugal, a indiqué vendredi la protection civile portugaise. Ce train a déraillé après avoir percuté un véhicule d'entretien des caténaires. La protection civile a aussi fait état de trente blessés légers sur son compte Twitter.

ℹ️🚆 Atualização sobre a colisão ferroviária ocorrida em #Soure.



Segundo as declarações do Presidente da CM Soure:

➡️ 2 Mortes

➡️ 7 Feridos graves



Estão empenhados nesta ocorrência:

🧑‍🚒 176 Operacionais

🚒 69 Meios terrestres

🚁 2 Meios aéreos (helicópteros do INEM)



ℹ️🚆 — VOST Portugal (@VOSTPT) July 31, 2020

L'accident de ce train, qui transportait quelque 280 passagers, s'est produit vers 15h30 locales. Ce train à grande vitesse Alfa Pendular reliait Lisbonne à Braga dans le nord du pays, en passant par Coimbra et Porto, les principales villes du pays.

170 secouristes mobilisés

Sur place, un important dispositif mobilisant plus de 170 secouristes et deux hélicoptères a été déployé pour secourir les victimes. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a présenté «ses condoléances aux familles et amis des victimes mortelles» après ce «grave accident» dans un message publié sur le site internet de la présidence.