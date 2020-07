Donald Trump et l'ayatollah Ali Khamenei (photomontage) — Sipa

Le guide suprême d’Iran, Ali Khamenei, a une nouvelle fois écarté vendredi toute éventuelle négociation avec les Etats-Unis car elle profiterait selon lui uniquement au président Donald Trump en campagne pour l’élection présidentielle. Dans un discours télévisé à l’occasion de l’Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice, le numéro un iranien a également estimé que la politique de sanctions des Etats-Unis contre son pays avait échoué.

Les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis, pays ennemis, n’ont cessé de croître depuis le retrait unilatéral en 2018 de l’administration Trump de l'accord sur le nucléaire iranien, suivi du rétablissement de lourdes sanctions américaines.

« Les sanctions sont un crime »

« Ce vieil homme au pouvoir a manifestement utilisé ses négociations avec la Corée du Nord pour faire de la propagande. Maintenant il veut utiliser (d’éventuelles négociations avec l’Iran) pour l’élection » présidentielle américaine de novembre, a dit l’ayatollah Khamenei, âgé de 81 ans, en allusion à Donald Trump, âgé lui de 74 ans.

En échange d’éventuelles négociations, les Etats-Unis réclameraient que l’Iran, « réduise (ses) capacités de défense, détruise (sa) puissance régionale et abandonne l’industrie nucléaire vitale », a-t-il ajouté. Et « il n’est pas logique de se soumettre aux demandes de l’agresseur ». Les Etats-Unis ont notamment rétabli des sanctions sur les exportations de pétrole iraniennes et sur les échanges bancaires avec l’étranger.

« Il n’y a aucun doute que les sanctions sont un crime, un coup des Etats-Unis contre l’Iran », a encore dit Ali Khamenei. « Mais l’Iranien intelligent a tiré le meilleur parti de cette agression et a profité (…) des sanctions pour accroître l’autonomie nationale. »

Selon lui, les sanctions ont « permis à l’économie du pays d’être moins dépendante du pétrole », ainsi que le développement d’autres secteurs comme l’industrie automobile et des exportations aux pays voisins. D’après le guide suprême, les « centres de réflexion (occidentaux) reconnaissent eux-mêmes que la (politique) de pression maximale des Etats-Unis a échoué ».

Un « jouet inutile »

Ali Khamenei a en outre accusé les Etats européens parties prenantes à l’accord sur le nucléaire de « n’avoir rien fait » pour garantir les bénéfices économiques pour l’Iran prévus par le pacte et estimé que le mécanisme de troc conçu pour contourner les sanctions américaines était un « jouet inutile ».

Le mécanisme « Instex » créé par l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, fonctionne comme une chambre de compensation et permet à des entreprises européennes de commercer avec l’Iran sans s’exposer aux conséquences des sanctions extraterritoriales américaines.