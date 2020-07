Vilnius, capitale de la Lituanie (illustration). — Wikimedia Commons/Diliff

Une quarantaine de quinze jours aux voyageurs arrivant de France. C’est ce qu’imposera la Lituanie à compter de lundi suite à une recrudescence des cas de coronavirus dans ce pays, a indiqué vendredi l’épidémiologiste en chef de l’Etat balte de l'UE, Loreta Asokliene.

La France a été inscrite vendredi sur une liste des pays « touchés » par la pandémie qui ont atteint le taux de 16 nouvelles contaminations confirmées pour 100.000 habitants sur les quinze derniers jours, a-t-elle précisé aux journalistes.

D’autres pays de l’UE

Aussi, la France a-t-elle rejoint d’autres pays de l’UE inscrits sur cette liste : l’Espagne, la Suède, la Belgique, le Portugal, la Roumanie, la République tchèque, la Bulgarie, le Luxembourg, la Croatie, Malte et l’Autriche. L’aéroport de Vilnius est relié par des vols réguliers avec Paris et Nice, assurés par les compagnies airBaltic, Wizzair et Ryanair.