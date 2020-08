Un des mineurs chiliens remontés à la surface, en octobre 2010. — HUGO INFANTE

Soixante-neuf jours enterrés vivants. Il y a dix ans jour pour jour, l’invraisemblable épopée des 33 mineurs chiliens démarrait dans un désert du nord du pays. Un éboulement dans les profondeurs d’une mine de cuivre qui allait déboucher sur une aventure humaine hors-norme, suivie par la planète entière.

A force de patience et d’entraide, les 33 hommes emprisonnés durant des semaines s’en sont finalement sortis. Mais les héros d’hier ne le sont plus aujourd’hui et, à de rares exceptions, sont retournés dans l’anonymat. Une décennie a passé, et 20 Minutes vous propose de revivre en vidéo ce sauvetage.