Cette photo prise le 4 juin 2019 montre un homme passant devant un écran montrant des images du président chinois Xi Jinping à Kashgar, dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. — Greg Baker / AFP

La France a proposé mardi qu'une «mission internationale émanant d'observateurs indépendants», «sous la houlette» de la Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, se rende au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, pour enquêter sur la situation de la minorité musulmane ouïghoure dans cette région.

Jean-Yves Le Drian dénonce des pratiques injustifiables

S'exprimant devant les députés, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a dénoncé des «pratiques injustifiables» perpétrées selon lui contre la minorité ouïghoure. Le 22 juillet déjà, devant l’Assemblée nationale, le ministre avait évoqué «des camps d'internement pour les Ouïghours, des détentions massives, des disparitions, du travail forcé, des stérilisations forcées, la destruction du patrimoine culturel ouïghour et en particulier des lieux de culte, la surveillance de la population et plus globalement tout le système répressif mis en place dans cette région»

Réagissant à ces déclarations le lendemain, la Chine avait dénoncé des «mensonges». La politique de Pékin au Xinjiang «ne vise aucun groupe ethnique spécifique ni religion», avait affirmé le porte-parole de Pékin, assurant que la politique de son pays dans la région ne relevait pas des droits humains ni de la liberté de culte, mais de la lutte contre «le terrorisme et le séparatisme».

Si les accusations sont infondées, «il faut aller l'attester sur place»

«Mes déclarations de la semaine dernière ont suscité des réactions des autorités chinoises», a répondu mardi le ministre français. «Je leur dis ici que j'en ai pris bonne note», a-t-il poursuivi. Puisqu'ils disent que mes propos sont infondés, nous proposons qu'il y ait une mission internationale émanant d'observateurs indépendants, sous la houlette de la Haut-commissaire aux droits de l'Homme Michelle Bachelet [Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme], qui se rende sur place, qu'ils voient et qu'ils rendent témoignage, puisque si les autorités chinoises disent que ça n'existe pas alors il faut aller l'attester sur place.»

Les Ouïghours constituent le principal groupe ethnique du Xinjiang, une immense région qui a notamment des frontières communes avec l'Afghanistan et le Pakistan. Régulièrement frappée par des attentats meurtriers, attribués par Pékin à des séparatistes ou des islamistes ouïghours, elle est sous haute surveillance policière.