Le leader nord-coréen Kim Jong-un s'adresse aux vétérans de la guerre de Corée, à Pyongyang le 27 juillet 2020. — /AP/SIPA

Les efforts de Donald Trump pour dénucléariser la péninsule coréenne semblent ne pas du tout porter leurs fruits. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a insisté mardi sur le fait que l’arsenal nucléaire de son pays était le garant de sa sécurité. Et, comme à chaque fois qu’une déclaration émane de Pyongyang, ces propos relèvent d’un caractère symbolique. Kim Jong-un a cette fois saisi l’occasion du 67e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée.

L’avenir du pays assuré « pour l’éternité »

« Grâce à notre arsenal nucléaire de dissuasion efficace et sûr, le mot de guerre n’aura plus cours dans ce pays », a déclaré le dirigeant suprême de la Corée du Nord lors d’une rencontre avec des vétérans. Ainsi, « notre sécurité nationale et notre avenir seront assurés pour l’éternité », a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par l’agence officielle KCNA. Il douche ainsi les espoirs d’une éventuelle renonciation de Pyongyang à ses programmes nucléaire et balistique.

Le dialogue entre Pyongyang et Washington achoppe sur l’incapacité des deux parties à se mettre d’accord sur les concessions que la Corée du Nord devrait faire en échange de la levée des sanctions ordonnées pour la contraindre à renoncer à ses programmes militaires. La Guerre de Corée (1950-1953) a été ponctuée par un armistice, non par un accord de paix, ce qui signifie que les deux voisins sont encore, techniquement, en état de guerre.