Un ouvrier détache la plaque du consulat américain de Chengdu, le 26 juillet 2020. — Ng Han Guan/AP/SIPA

Les tensions ne sont pas près de retomber entre les Etats-Unis et la Chine. Pékin a «pris possession» ce lundi à 10 heures (heure locale) du consulat des Etats-Unis à Chengdu (sud-ouest), selon le ministère chinois des Affaires étrangères. Le gouvernement chinois avait ordonné, vendredi, la fermeture de cette représentation diplomatique en représailles à une mesure similaire prise à l'encontre du consulat de Chine à Houston par les Etats-Unis. Pékin avait protesté après l'entrée sur place vendredi d'agents américains.

Le drapeau américain a ainsi été abaissé lundi matin au consulat, trois jours après l’annonce de sa fermeture par Pékin. La décision est la conséquence de la mesure similaire prise à l’encontre du consulat de Chine à Houston par l’administration Trump, dans un contexte d’accusations d’espionnage mutuelles au goût de guerre froide.

🇨🇳🇺🇸 It has been 72 hours since China's FMi ordered the closure of the U.S. #Consulate General in #Chengdu on July 24. CGTN's @Frontlinestory takes you through what's happened in 60 seconds. #ChinaUS

🇨🇳🇺🇸 1分钟看 #美国驻成都总领馆 接到闭馆通知后的72小时



pic.twitter.com/kHySaeuMGq — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) July 27, 2020

Les journalistes étrangers à l’écart

« Ce matin à 6h18, le consulat des Etats-Unis à Chengdu a abaissé le drapeau américain », a annoncé la chaîne publique CCTV, montrant l’image de la bannière étoilée descendre lentement le long de son mât à l’intérieur du complexe diplomatique. Contrairement aux jours précédents, les journalistes étrangers n’étaient pas autorisés par les forces de l’ordre à approcher du bâtiment.

#Chengdu The sound of firecrackers was an expression of joy at the departure of the U.S. Consulate in Chengdu. pic.twitter.com/ckavanIfp1 — BoFan (@zhubofan21) July 24, 2020

Depuis vendredi, les journalistes ont pu voir des employés du consulat de Chengdu sortir des sacs-poubelle et un autocar quitter les lieux, tous rideaux fermés, pour une destination inconnue. « Certains employés du consulat des Etats-Unis à Chengdu se sont livrés à des activités sortant de leurs attributions, ils se sont ingérés dans les affaires intérieures de la Chine et ont mis en danger la sécurité et les intérêts chinois », a accusé la diplomatie chinoise.

Les Américains entrent dans le consulat chinois

Dans le même temps aux Etats-Unis, des agents américains sont finalement entrés dans le consulat chinois de Houston vendredi après avoir ouvert la porte à l’aide d’outils. Pékin a protesté contre cette intrusion car c’est « une propriété nationale de la Chine » au regard du droit international. Dans un contexte de tension diplomatique accrue autour du coronavirus et de Hong Kong, Washington a justifié sa décision en affirmant que ce consulat était « une plaque tournante de l’espionnage et du vol de propriété intellectuelle ».