Un soldat contrôlant les déplacements pour lutter contre la propagation du coronavirus à Bogota en Colombie, le 13 juillet 2020. — Fernando Vergara/AP/SIPA

C’est un triste record pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Cette région du monde est devenue dimanche celle ayant recensé le plus grand nombre de contaminations depuis le début de la pandémie de Covid-19, soit 4.340.214 cas, selon un bilan établi à partir de sources officielles. C’est la première fois que le nombre d’infections y dépasse celui de l’Amérique du Nord, qui compte 4.330.989 cas, essentiellement aux Etats-Unis, le pays le plus touché au monde avec 4,2 millions de contaminations et près de 150.000 morts.

Le Brésil compte plus de 85.000 morts

En Amérique Latine, le Brésil est le pays le plus touché avec 2.394.513 cas et 86.449 morts samedi. Une augmentation des contaminations est constatée au Mexique, au Pérou, en Colombie et en Argentine, des pays qui tentent de relancer leur activité économique pour limiter l’impact de la pandémie.

Pour limiter la pandémie, en Amérique latine, les annulations de festivités et d’événements sportifs se multiplient. La traditionnelle fête de fin d’année à Rio de Janeiro, qui rassemble des millions de spectateurs sur la plage de Copacabana pour admirer les feux d’artifice, a été annulée, et Sao Paulo a reporté sine die son carnaval. Le Panama a renoncé à organiser la Coupe du monde féminine de football des moins de 20 ans, qui devait avoir lieu début 2021, ainsi que les Jeux sportifs d’Amérique centrale et des Caraïbes de 2022.

En nombre de morts, l’Europe reste en tête, avec 207.933 décès, suivie de l’Amérique latine et des Caraïbes (182.726), et des Etats-Unis et du Canada (155.673).