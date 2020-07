EPIDEMIE Le rythme de la pandémie continue de s’accélérer dans le monde, avec plus de 5 millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet

Un test sérologique du Coronavirus est effectué dans une pharmacie parisienne le 20 juin 2020 — CHINE NOUVELLE/SIPA

La barre des 16 millions de cas du nouveau coronavirus a été franchie dimanche au niveau planétaire. Plus de la moitié de ces cas sont sur le continent américain, tandis que la Corée du Nord se plaçait en état d'« urgence maximale » après l’annonce d’un premier cas suspecté.

Le rythme de la pandémie continue de s’accélérer dans le monde, avec plus de 5 millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d’un tiers des cas de Covid-19 déclarés depuis le début de la pandémie.

La pandémie gagne de nouveaux pays

Selon un comptage réalisé à partir de sources officielles dimanche à 5h10 GMT, au moins 16.050.223 cas, dont 645.184 décès, ont été déclarés. La pandémie gagne de nouveaux pays, comme la Corée du Nord, qui jusqu’à présent se disait épargnée par le virus. « On dirait que le vicieux virus est entré dans le pays », a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, cité dimanche par l’agence officielle KCNA.

Il a convoqué une réunion d’urgence du bureau politque pour adopter « des mesures d’urgence maximale » afin de contenir la propagation du virus dans ce pays hermétique. La personne soupçonnée est « rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation » avec la Corée du Sud, selon KCNA. Elle a été placée en quarantaine et toutes les personnes qui sont entrées en contact avec elle dans la ville frontalière de Kaesong, placée en « confinement total », font l’objet d’une « enquête approfondie ».

Les Etats-Unis, le pays le plus endeuillé

« Aucun pays n’est épargné », avait souligné samedi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ajoutant que cette augmentation est due à une transmission élevée dans les zones à forte concentration de population comme sur le continent américain et en Asie du Sud.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 4.178.021 de cas et 146.460 décès. Après une amélioration vers la fin du printemps, ils voient depuis plusieurs semaines l’épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l’ouest du pays.