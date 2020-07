POLEMIQUE Dans un message qu’il a publié sur Facebook, Jair Bolsonaro a déclaré qu’il se sent « très bien » mais qu’il est « un peu stressé d’être enfermé »

Le président du Brésil Jair Bolsonaro, à Brasília le 17 juin 2020. — Fotoarena/Sipa USA/SIPA

Le président brésilien n’en a visiblement rien à faire des gestes barrières…Jair Bolsonaro, contaminé par le coronavirus, s’est promené jeudi à moto et s’est entretenu sans masque avec des balayeurs près de sa résidence à Brasilia, selon des photos diffusées dans les médias.

Ces clichés ont provoqué un tollé. Jair Bolsonaro, 65 ans, a annoncé le 7 juillet qu’il avait contracté le Covid-19 et a déclaré mercredi que selon un nouveau test il était toujours positif.

Meu amigo @jairbolsonaro segue se arriscando pelo Brasil. Por pouco que o gari não recolhe ele hoje. pic.twitter.com/VuMO8vNiOn — Véio da Van (@veiodavan) July 24, 2020

Sur l’un des clichés, le président apparaît également casqué, mais la visière de son casque est levée et il salue à une certaine distance deux balayeurs aux abords du palais d’Alvorada, sa résidence officielle à Brasilia, où il est confiné depuis que le diagnostic de contamination a été posé.

« Un peu stressé d’être enfermé »

Interrogé sur cet épisode, le secrétariat à la Communication de Planalto, la présidence brésilienne, a répondu « Planalto ne commentera pas ». Dans un message qu’il a publié jeudi sur Facebook, Jair Bolsonaro a déclaré qu’il se sent « très bien » mais qu’il est « un peu stressé d’être enfermé ».

Jair Bolsonaro, un ancien militaire d’extrême droite, a souvent minimisé la gravité de la pandémie, qu’il a longtemps qualifiée de « grippette ». Il a critiqué les mesures de confinement décidées par les gouverneurs des Etats brésiliens, mettant en avant la nécessité de ne pas bloquer l’économie nationale. « Nous sommes préoccupés par les vies, mais l’effet collatéral de cette politique (de quarantaines) va tuer plus de gens que le virus », a-t-il répété.

Près de 84.000 décès au Brésil

Un parlementaire fédéral, Marcelo Freixo, a fustigé le comportement du président. Cette promenade à moto est « l’image de la monstruosité de Bolsonaro et de son mépris pour la vie des Brésiliens », a-t-il tweeté.

A la date de jeudi, le Brésil, qui est après les Etats-Unis le pays le plus lourdement atteint par le Covid-19, comptait près de 2,3 millions de cas de contamination et plus de 84.000 décès.