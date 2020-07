Echanges tendus à la Chambre des représentants aux États-Unis. Une des étoiles montantes du parti démocrate américain, Alexandria Ocasio-Cortez a vertement recadré jeudi, dans un discours enflammé au Congrès, un élu républicain accusé de lui avoir lancé une insulte sexiste, l’a traitant de « fucking bitch » («putain de salope »).

L’élu de la Chambre des représentants Ted Yoho s’était « excusé » la veille, lui aussi dans l’hémicycle, pour le ton « abrupt » adopté lors d’un bref échange lundi avec sa consœur démocrate. Mais il avait de nouveau nié avoir proféré « putain de salope », comme rapporté par un journaliste du site d’informations politique The Hill, témoin de la scène. « Etant marié depuis 45 ans et père de deux filles, je suis très conscient de mes mots », avait-il assuré.

Here is my full response regarding Mr. Yoho and the culture of misogyny that inspired his actions.



I am deeply appreciative of my colleagues and everyone speaking up and out against the rampant mistreatment of women both in Congress and across the country. ⬇️ https://t.co/nFfxy5UdmP