Le président américain Donald Trump est visiblement très fier de ses capacités cognitives. — Shutterstock/SIPA

Le président américain Donald Trump a révélé des détails d’un test cognitif dans lequel il a selon lui « excellé », comprenant une épreuve de mémoire qui selon lui a montré qu’il avait « l’endurance mentale » nécessaire pour diriger les Etats-Unis.

Révélant mercredi à la chaîne Fox TV des détails du test, il a mis au défi son rival à la présidentielle de novembre Joe Biden, face auquel il est en difficulté croissante dans les sondages, de le passer.

« Personne, femme, homme, caméra, télé »

« Les dernières questions sont beaucoup plus difficiles », a-t-il dit dans l’interview, au cours de laquelle il a mis en doute à plusieurs reprises les capacités mentales du candidat démocrate.

Donald Tump a indiqué que le test comprenait par exemple « une question de mémoire ». « Ils vous disent de répéter des mots : personne, femme, homme, caméra, télé. J’ai dit oui, c’est personne, femme, homme, caméra, télé ».

« Puis dix, quinze, vingt minutes plus tard, ils vous disent : « Vous vous souvenez de cette première question ? Répétez ». Et vous y allez : personne, femme, homme, caméra, télé. Et ils disent : "c’est formidable, comment avez-vous fait cela ?" », a raconté le président américain. « Je le fais parce que j’ai une bonne mémoire, a-t-il ajouté. Parce que je suis là, cognitivement ».

Trump’s description of a cognitive test is mesmerizing pic.twitter.com/Gx4o9HNaXR — Shane Goldmacher (@ShaneGoldmacher) July 23, 2020

Tourné en ridicule sur les réseaux sociaux

Donald Trump, âgé de 74 ans, a mis au défi Joe Biden, 77 ans, de passer ce test. « Vous avez besoin d’endurance physique », a-t-il dit. « Vous avez besoin d’endurance mentale (…) vous devez être vif. Le président Xi est vif, le président Poutine est vif, Erdogan est vif ».

L’interview a rapidement été tournée en ridicule sur les réseaux sociaux. « Sérieusement, je n’arrive pas à maintenir la cadence », a tweeté l’humoriste Sarah Cooper, devenue célèbre avec des parodies de Donald Trump. Elle avait déjà refait une interview récente du président sur Fox News, dans laquelle il expliquait avoir « cartonné » dans un test cognitif, montrant la preuve de sa réussite au test : une page d’un livre de coloriage.

How to cognitive pic.twitter.com/YM51OJ58qA — Sarah Cooper (@sarahcpr) July 10, 2020

« Trump est absolument obsédé par le test cognitif qu’il a passé. Passer un test cognitif signifie que quelqu’un pensait que vos capacités étaient en déclin. Si je devais passer un test cognitif, je n’en parlerais à personne », a raillé un internaute.

Trump is absolutely obsessed with the cognitive test he took

Taking a cognitive test means that someone thought that your abilities were in decline.

If I had to take a cognitive test I wouldn’t tell a soul about it — Kevin Kyle is 👀 from 🇦🇺 (@Kevswatching) July 23, 2020

« Le président semble penser que dire "personne, femme, homme, caméra, télévision" devrait lui permettre d’être admis au MENSA [association des personnes à haut potentiel], à l’Académie des Arts et des Sciences et à l’Ordre du Phénix », a commenté le journaliste de CNN John Berman, rappelant que ce test est en réalité destiné à détecter des signes de démence.